Филат (Феофилакт) Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилат (Феофилакт) Егоров

Филат (Феофилакт) Егоров

Место рождения

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Егор Пантелеев

Мать: Матрена

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Филатова

Мать ребёнка: Варвара Кузмина

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Федосья Филатова

Мать ребёнка: Варвара Кузмина

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Федор Филатов

Мать ребёнка: Варвара Кузмина

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Филатов

Мать ребёнка: Варвара Кузмина

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Филатова

Мать ребёнка: Варвара Кузмина

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Семен Филатов

Мать ребёнка: Варвара Кузмина

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Кузмина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close