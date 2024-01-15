Филат (Феофилакт) Егоров
Место рожденияд.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Егор Пантелеев
Мать: Матрена
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Филатова
Мать ребёнка: Варвара Кузмина
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Федосья Филатова
Мать ребёнка: Варвара Кузмина
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1847
Сын: Федор Филатов
Мать ребёнка: Варвара Кузмина
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Филатов
Мать ребёнка: Варвара Кузмина
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Филатова
Мать ребёнка: Варвара Кузмина
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Семен Филатов
Мать ребёнка: Варвара Кузмина
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Кузмина
Смерть
Неизвестно