Томусяк Антон Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томусяк Антон Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.2008

Дочь: Томусяк Вероника Антоновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.2010

Сын: Томусяк Родион Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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