Пыжев Агафон Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Агафон Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Пол

Мужской

Отец

1689 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Пыжев Герасим Алексеевич

Мать: Евдокия

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