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Коробейников Ефим Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1864

Дата смерти

07.08.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1864

Отец: Коробейников Павел Адрианов

Мать: Коробейникова 1, Гладилова 2? Марфа Николаева

Бракосочетание
24.10.1882

Жена: Коробейникова Наталья Ефимова

м. 18 ж. 19
Рождение ребёнка
14.03.1891

Сын: Коробейников Алексей Ефимов

Мать ребёнка: Коробейникова Наталья Ефимова

Рождение ребёнка
31.12.1893

Дочь: Рекина Анисья Ефимова

Мать ребёнка: Коробейникова Наталья Ефимова

Рождение ребёнка
30.09.1896

Дочь: Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Коробейникова Наталья Ефимова

Рождение ребёнка
29.08.1897

Дочь: Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Коробейникова Наталья Ефимова

Рождение ребёнка
18.01.1901

Сын: Коробейников Афанасий Ефимов

Мать ребёнка: Коробейникова Наталья Ефимова

Смерть
07.08.1901
38 лет, водянка
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