Свистова (Гусева) Юлия Иванова
Место рождения
Дата рождения03.06.1891
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1891
Отец: Гусев Иван Корнилов
Рождение ребёнка
06.11.1919
Дочь: Сычёва Маргарита Григорьевна
Отец ребёнка: Свистов Григорий Иванович
Толшма, Гагаринская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1924
Сын: Свистов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Свистов Григорий Иванович
Нюрюг, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Около 1932
Причина смерти: Неверно поставленный диагноз