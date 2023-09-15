Свистова (Гусева) Юлия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистова (Гусева) Юлия Иванова

Место рождения

Киселиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

03.06.1891

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1891

Отец: Гусев Иван Корнилов

Мать: Гусева Ольга Александрова

Киселиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.11.1919

Дочь: Сычёва Маргарита Григорьевна

Отец ребёнка: Свистов Григорий Иванович

Толшма, Гагаринская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1924

Сын: Свистов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Свистов Григорий Иванович

Нюрюг, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Около 1932
Причина смерти: Неверно поставленный диагноз
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