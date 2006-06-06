Шорникова (Коренева) Пелагея Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти06.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Коренев Сергей
Мать: Коренева Татьяна
Бракосочетание
13.12.1951
Рождение ребёнка
25.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шорников Петр Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шорников Петр Иванович
Смерть
06.06.2006