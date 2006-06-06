Шорникова (Коренева) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорникова (Коренева) Пелагея Сергеевна

Место рождения

Колки, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

06.06.2006

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

JM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Коренев Сергей

Мать: Коренева Татьяна

Колки, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
13.12.1951

Муж: Шорников Петр Иванович

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шорников Петр Иванович

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
11.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шорников Петр Иванович

Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
06.06.2006
Керчь, Керчь, Республика Крым
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