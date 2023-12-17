Полякова Кристина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Кристина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1992

Отец: Умрихин Сергей Васильевич

Мать: Умрихина Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
12.04.2013

Дочь: Полякова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
12.04.2013

Дочь: Полякова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.01.2016

Дочь: Полякова Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Дмитрий Александрович

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