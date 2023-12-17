Полякова Кристина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1992
Рождение ребёнка
12.04.2013
Дочь: Полякова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
12.04.2013
Дочь: Полякова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.01.2016
Дочь: Полякова Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно