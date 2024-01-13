Ширинкина (Болотова) Матрона Ивановна
Место рожденияПизя(Рождественское), Осинский уезд
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Болотов Иван Иванович
Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Бракосочетание
03.02.1846
Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ширинкин Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Ширинкин Яков Васильевич
Кашино, Рождественское, Осинский уезд
Смерть
Неизвестно