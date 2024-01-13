Ширинкина (Болотова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинкина (Болотова) Матрона Ивановна

Место рождения

Пизя(Рождественское), Осинский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Болотов Иван Иванович

Мать: Болотова Евгения Ивановна

Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Бракосочетание
03.02.1846

Муж: Ширинкин Яков Васильевич

Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ширинкин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Ширинкин Яков Васильевич

Кашино, Рождественское, Осинский уезд
Смерть
Неизвестно
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