Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Торопченов Яков Федоров

Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Торопченова Ольга Федорова

Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Торопченова Ульяна Федорова

Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1841 ст.

Сын: Торопченов Василий Федоров

Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
05.02.1844 ст.

Сын: Торопченов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
29.01.1846 ст.

Сын: Торопченов Иван Федоров

Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
29.09.1848

Дочь: Торопченова Пелагия Федорова

Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1851 ст.

Сын: Торопченов Андрей Федоров

Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопченов Федор Петров

Смерть
Неизвестно
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