Пелагея Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Торопченова Ольга Федорова
Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Торопченова Ульяна Федорова
Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров
Рождение ребёнка
30.07.1841 ст.
Сын: Торопченов Василий Федоров
Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
05.02.1844 ст.
Сын: Торопченов Алексей Федоров
Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
29.01.1846 ст.
Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
29.09.1848
Дочь: Торопченова Пелагия Федорова
Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1851 ст.
Сын: Торопченов Андрей Федоров
Отец ребёнка: Торопченов Федор Петров
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно