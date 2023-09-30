Шадрина Иулиания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрина Иулиания Ивановна

Шадрина Иулиания Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Шадрина Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Шадрин Симеон Иоаннович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Шадрин Павел Семенович

Отец ребёнка: Шадрин Симеон Иоаннович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Шадрин Игнатий Семенович

Отец ребёнка: Шадрин Симеон Иоаннович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.02.1873

Сын: Шадрин Василий Семенович

Отец ребёнка: Шадрин Симеон Иоаннович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Шадрина Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Шадрин Симеон Иоаннович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Симеон Иоаннович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close