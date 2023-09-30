Шадрина Иулиания Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Шадрина Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Шадрин Симеон Иоаннович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Шадрин Симеон Иоаннович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Шадрин Симеон Иоаннович
Рождение ребёнка
23.02.1873
Отец ребёнка: Шадрин Симеон Иоаннович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шадрина Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Шадрин Симеон Иоаннович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно