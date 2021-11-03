Овчинников Сергей Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Овчинников Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Овчинникова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Овчинников Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Овчинникова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Сын: Овчинников Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: Овчинникова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Дочь: Овчинникова Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Овчинникова Аксинья
Смерть
Неизвестно