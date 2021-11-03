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Овчинников Сергей Филиппович

Место рождения

Жеребятьево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.

Отец: Овчинников Филипп Иванович

Мать: Овчинникова Ирина Ивановна

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Овчинников Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Овчинникова Аксинья

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Овчинников Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Овчинникова Аксинья

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Овчинников Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Овчинникова Аксинья

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Дочь: Овчинникова Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Овчинникова Аксинья

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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