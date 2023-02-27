(Рогозина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1882
Сын: Рогозин Георгий
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Григорий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно