(Рогозина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1882

Сын: Рогозин Георгий

Отец ребёнка: Рогозин Григорий

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Рогозин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Григорий

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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