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Ефремов Иван Климонтов

Место рождения

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ефремов Климонт Дементиев

Мать: Христина Стефанова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1843

Сын: Ефремов Ларион Иванов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1866

Сын: Ефремов Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Воранцова Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воранцова Стефанида Михайлова

Смерть
Неизвестно
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