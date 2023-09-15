Ефремов Иван Климонтов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ефремов Климонт Дементиев
Мать: Христина Стефанова
Рождение ребёнка
01.06.1843
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
18.05.1866
Мать ребёнка: Воранцова Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно