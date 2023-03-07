Ионов Сергей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов Сергей Никитич

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Место рождения

Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Арест
21.08.1937
Юрист. Арестован 21.08.1937. Осужден на 10 лет лишения свободы. Источник - Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области "Боль и память" том 1
Работа или профессия
1937
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Юрист
Смерть
Неизвестно
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