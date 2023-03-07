Ионов Сергей Никитич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
21.08.1937
Юрист. Арестован 21.08.1937. Осужден на 10 лет лишения свободы. Источник - Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области "Боль и память" том 1
Работа или профессия
1937
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Юрист
Смерть
Неизвестно