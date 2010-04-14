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Якушев Константин Александрович
Якушев Константин Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.04.2010
Пол
Мужской
Отец
Якушев Александр Викторович
1968 г.р.
Мать
Якушева (Подолякина) Анна Васильевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Я
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2010
Отец:
Якушев Александр Викторович
Мать:
Якушева Анна Васильевна
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