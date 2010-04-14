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Якушев Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

Я
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2010

Отец: Якушев Александр Викторович

Мать: Якушева Анна Васильевна

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