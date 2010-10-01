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Пачкин Захар Алексеевич
Пачкин Захар Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.2010
Пол
Мужской
Отец
Пачкин Алексей Николаевич
1977 г.р.
Мать
Пачкина (Плюснина) Юлия Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2010
Отец:
Пачкин Алексей Николаевич
Мать:
Пачкина Юлия Владимировна
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