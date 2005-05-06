Пустошилов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1961
Дата смерти06.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1961
Отец: Пустошилов Дмитрий
Мать: Дюкова Валентина
Рождение ребёнка
17.01.1961
Мать ребёнка: Седакова Людмила
Рождение ребёнка
21.07.1992
Сын: Пустошилов Анатолий
Мать ребёнка: Седакова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седакова Людмила
Смерть
06.05.2005