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Пустошилов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1961

Дата смерти

06.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1961

Отец: Пустошилов Дмитрий

Мать: Дюкова Валентина

Рождение ребёнка
17.01.1961

Сын: Пустошилов Константин

Мать ребёнка: Седакова Людмила

Рождение ребёнка
21.07.1992

Сын: Пустошилов Анатолий

Мать ребёнка: Седакова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седакова Людмила

Смерть
06.05.2005
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