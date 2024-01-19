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Юшков Иван Федорович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Юшков Федор Григорьевич

Мать: Юшкова Марья Дмитриевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
С 1850 по 1858

Жена: Юшкова Зиновья Андреевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Юшков Степан Иванович

Мать ребёнка: Юшкова Зиновья Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Юшков Федор Иванович

Мать ребёнка: Юшкова Зиновья Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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