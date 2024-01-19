Юшков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Юшков Федор Григорьевич
Мать: Юшкова Марья Дмитриевна
Бракосочетание
С 1850 по 1858
Жена: Юшкова Зиновья Андреевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Юшкова Зиновья Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Юшков Федор Иванович
Мать ребёнка: Юшкова Зиновья Андреевна
Смерть
Неизвестно