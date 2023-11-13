Филимонов Юрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимонов Юрий Фёдорович

Филимонов Юрий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956

Отец: Филимонов Фёдор Яковлевич

Мать: Филимонова Александра

Рождение ребёнка
01.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close