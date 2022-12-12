Ворсина Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Ворсин Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ворсин Селиверст Егорович
Отец ребёнка: Ворсин Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ворсина Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Ворсин Егор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно