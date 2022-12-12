Ворсина Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворсина Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ворсин Сидор Егорович

Отец ребёнка: Ворсин Егор Афанасьевич

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ворсин Селиверст Егорович

Отец ребёнка: Ворсин Егор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ворсина Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Ворсин Егор Афанасьевич

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворсин Егор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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