Санин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санин Павел

Место рождения

д. Малокаменка, ныне Макушинский р-н, Курганская обл.

Дата рождения

03.03.1907

Дата смерти

20.05.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Санина (Лопарева) Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санина (Лопарева) Пелагея Алексеевна

Смерть
20.05.1994
Похороны
Неизвестно

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