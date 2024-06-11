Санин Павел
Место рожденияд. Малокаменка, ныне Макушинский р-н, Курганская обл.
Дата рождения03.03.1907
Дата смерти20.05.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Санина (Лопарева) Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1994
Похороны
Неизвестно