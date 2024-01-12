Ладыгина (Опарина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Опарина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Опарин Иван Дмитриевич

Мать: Опарина Александра Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладыгин Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладыгин Николай Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Николай Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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