Идея (Ида)
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1936
Дата смерти08.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Кокотенко Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульмина Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Кокотенко Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотенко Александр (Идол) Виктрович
Отец ребёнка: Кокотенко Виктор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1990