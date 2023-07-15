Идея (Ида) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идея (Ида)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1936

Дата смерти

08.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Кокотенко Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульмина Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Кокотенко Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотенко Александр (Идол) Виктрович

Отец ребёнка: Кокотенко Виктор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокотенко Виктор Яковлевич

Смерть
08.02.1990
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