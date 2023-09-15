Ревякин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения06.12.1900
Дата смерти15.08.1986
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1900
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Дронова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Ревякина Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Алина Александровна
Мать ребёнка: Ревякина Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1986
Москва, город федерального значения Москва