Ревякин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевякин Александр Иванович

Ревякин Александр Иванович

avatar

Место рождения

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.12.1900

Дата смерти

15.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1900

Отец: Ревякин Иван Кузьмич

Мать: Ревякина Прасковья Артемьевна

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Дронова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Ревякина Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Алина Александровна

Мать ребёнка: Ревякина Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Александра Петровна

Смерть
15.08.1986
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close