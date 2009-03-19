Неронская (Коржан) Мариянна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронская (Коржан) Мариянна

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Место рождения

Неледев, Польша

Дата рождения

13.01.1918

Дата смерти

19.03.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Неледев, Польша
Бракосочетание
24.10.1937

Муж: Неронский Иван

Хрубешув, Польша
Рождение ребёнка
09.02.1939

Сын: Неронский Ян

Отец ребёнка: Неронский Иван

Неледев, Польша
Рождение ребёнка
06.03.1954

Сын: Trybuła Stanisław

Отец ребёнка: не указан

Hrubieszów, Polska
Рождение ребёнка
28.12.1955

Сын: Trybuła Władysław

Отец ребёнка: не указан

Nowakowo, Polska
Смерть
19.03.2009
Пасленк, Польша
Похороны
Неизвестно
Эльблонг, Польша
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