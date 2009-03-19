Неронская (Коржан) Мариянна
Место рожденияНеледев, Польша
Дата рождения13.01.1918
Дата смерти19.03.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Неледев, Польша
Бракосочетание
24.10.1937
Муж: Неронский Иван
Хрубешув, Польша
Рождение ребёнка
09.02.1939
Сын: Неронский Ян
Отец ребёнка: Неронский Иван
Неледев, Польша
Рождение ребёнка
06.03.1954
Сын: Trybuła Stanisław
Отец ребёнка: не указан
Hrubieszów, Polska
Рождение ребёнка
28.12.1955
Сын: Trybuła Władysław
Отец ребёнка: не указан
Nowakowo, Polska
Смерть
19.03.2009
Пасленк, Польша
Похороны
Неизвестно
Эльблонг, Польша