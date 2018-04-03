Улюра Василий Борисович
Место рождения
Дата рождения03.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1890
Отец: Улюра Борис Иванович
Мать: Улюра Елена Ильинична
Бракосочетание
05.11.1912
Рождение ребёнка
22.08.1913
Мать ребёнка: Улюра Феодосия Митрофановна
Рождение ребёнка
01.12.1915
Дочь: Варвара ВАсильевна
Мать ребёнка: Улюра Феодосия Митрофановна
Смерть
Неизвестно