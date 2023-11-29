Наталия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1905
Сын: Татарницев Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Татаринцев Афанасий Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-J1VB?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7L-8KTM&action=view
Смерть
Неизвестно