Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1905

Сын: Татарницев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Татаринцев Афанасий Дмитриевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-J1VB?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7L-8KTM&action=view
Смерть
Неизвестно
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