Дёмина Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дёмин Николай Сергеевич
Мать: Дёмина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Оксана неизвестно
Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Татьяна неизвестно
Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Людмила неизвестно
Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно