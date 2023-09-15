Аглая
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марфа Егорова
Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Агафья Егорова
Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Колганов Иван Егоров
Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колганов Егор Иванов
Смерть
Неизвестно