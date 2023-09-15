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Аглая

Место рождения

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Колганов Зиновий Егоров

Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марфа Егорова

Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Колганов Герасим Егоров

Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Колганов Меркул Егоров

Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Агафья Егорова

Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Колганов Василий Егоров

Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Колганов Иван Егоров

Отец ребёнка: Колганов Егор Иванов

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колганов Егор Иванов

Смерть
Неизвестно
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