Шабанов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1957
Рождение ребёнка
07.10.1982
Сын: Шабанов Евгений Тимофеевич
Мать ребёнка: Шабанова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
29.12.1987
Сын: Шабанов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Шабанова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
29.12.1987
Сын: Шабанов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Шабанова Татьяна Михайловна