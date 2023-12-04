Шабанов Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабанов Тимофей Васильевич

Шабанов Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1957

Отец: Шабанов Василий Тимофеевич

Мать: Шабанова Альбина Павловна

Рождение ребёнка
07.10.1982

Сын: Шабанов Евгений Тимофеевич

Мать ребёнка: Шабанова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
29.12.1987

Сын: Шабанов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Шабанова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
29.12.1987

Сын: Шабанов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Шабанова Татьяна Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close