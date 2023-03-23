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Воротов Игорь Анатольевич
Воротов Игорь Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.1977
Пол
Мужской
Отец
Воротов Анатолий
Мать
Воротова (Дулесова) Надежда Борисовна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1977
Отец:
Воротов Анатолий
Мать:
Воротова Надежда Борисовна
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