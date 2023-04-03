Евгения Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Болдычев Сергей Максимович
Отец ребёнка: Болдычев Максим Поликарпов
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Васса Максимовна
Отец ребёнка: Болдычев Максим Поликарпов
Рождение ребёнка
15.10.1918
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Болдычев Максим Поликарпов
Рождение ребёнка
15.10.1918
Дочь: Александра Максимовна
Отец ребёнка: Болдычев Максим Поликарпов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно