Евгения Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Болдычев Сергей Максимович

Отец ребёнка: Болдычев Максим Поликарпов

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Васса Максимовна

Отец ребёнка: Болдычев Максим Поликарпов

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.10.1918

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Болдычев Максим Поликарпов

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.10.1918

Дочь: Александра Максимовна

Отец ребёнка: Болдычев Максим Поликарпов

Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдычев Максим Поликарпов

Место жительства
Неизвестно
Кашурки, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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