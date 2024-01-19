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Лозан Стефан

Место рождения

Познанка Первая, Одеська область

Дата рождения

14.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Познанка Первая, Одеська область
Херсонской губернии Ананьевского уезда, Гвоздавской волости деревня Познанка
Рождение ребёнка
19.02.1909

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Ев...

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ев...

Смерть
Неизвестно
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