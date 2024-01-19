Лозан Стефан
Место рождения
Дата рождения14.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Херсонской губернии Ананьевского уезда, Гвоздавской волости деревня Познанка
Рождение ребёнка
19.02.1909
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Ев...
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ев...
Смерть
Неизвестно