Максимова (Дегтярёва) Надежда (Анастасия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1974
Дочь: Попова Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Максимов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Максимов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Максимов Георгий Алексеевич