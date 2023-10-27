Максимова (Дегтярёва) Надежда (Анастасия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Дегтярёва) Надежда (Анастасия) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1974

Дочь: Попова Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Максимов Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Максимов Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Максимов Георгий Алексеевич

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