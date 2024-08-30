Вонлярлярский Иван Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674
Отец: Вонлярлярский (Фон-Ляр-Лярский) Константин Петрович
Мать: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "М Иван Вонлярлярский, Смоленский шляхтич"
Смерть
Неизвестно