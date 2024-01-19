Наседкин Нестор Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824
Бракосочетание
08.11.1843 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Наседкин Федор Несторович
Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
01.12.1850 ст.
Дочь: Варвара Несторовна
Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
13.01.1852 ст.
Сын: Наседкин Афанасий Несторович
Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
27.03.1855 ст.
Сын: Наседкин Стефан Несторович
Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
20.06.1857 ст.
Сын: Наседкин Леонтий Несторович
Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
20.10.1858 ст.
Сын: Наседкин Нестор Несторович
Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно