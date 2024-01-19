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Наседкин Нестор Николаевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824

Отец: Наседкин Николай Васильевич

Мать: Наседкина Анна Семеновна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
08.11.1843 ст.

Жена: Наседкина Евдокия Филипповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Наседкин Федор Несторович

Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Филипповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.12.1850 ст.

Дочь: Варвара Несторовна

Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Филипповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.01.1852 ст.

Сын: Наседкин Афанасий Несторович

Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Филипповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.03.1855 ст.

Сын: Наседкин Стефан Несторович

Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Филипповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.06.1857 ст.

Сын: Наседкин Леонтий Несторович

Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Филипповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.10.1858 ст.

Сын: Наседкин Нестор Несторович

Мать ребёнка: Наседкина Евдокия Филипповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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