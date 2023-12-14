Соловьев Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1949
Дата смерти14.12.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Соловьева Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Соловьева Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.2023