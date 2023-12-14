Соловьев Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1949

Дата смерти

14.12.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Соловьева Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Соловьева Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Нина Николаевна

Смерть
14.12.2023
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