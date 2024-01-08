Несмеянов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: Несмеянов Иван
Мать: Несмеянова ?
Рождение ребёнка
1656
Сын: Несмеянов Епифан Алексеевич
Мать ребёнка: Несмеянова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Несмеянова ?
Место жительства
Неизвестно
Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно