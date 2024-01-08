Несмеянов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несмеянов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: Несмеянов Иван

Мать: Несмеянова ?

Рождение ребёнка
1656

Сын: Несмеянов Епифан Алексеевич

Мать ребёнка: Несмеянова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Несмеянова ?

Место жительства
Неизвестно
Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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