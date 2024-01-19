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Головкова Надежда Александровна
Головкова Надежда Александровна
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Древо
Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
26.11.1981
Пол
Женский
Отец
Головков Александр Анатольевич
1960 г.р.
Мать
Сотникова Лидия Анатольевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1981
Отец:
Головков Александр Анатольевич
Мать:
Сотникова Лидия Анатольевна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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