Артешин Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1986
Отец: Артешин Сергей Викторович
Мать: Артешина Елена
Рождение ребёнка
14.03.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артешина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артешина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артешина Ирина