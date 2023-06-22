Нерус василий артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нерус василий артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1976

Отец: Нерус артем васильевич

Мать: Нерус ольга викторовна

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