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Нерус василий артемович
Нерус василий артемович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.05.1976
Пол
Мужской
Отец
Нерус артем васильевич
1973 г.р.
Мать
Нерус (Синицкая) ольга викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1976
Отец:
Нерус артем васильевич
Мать:
Нерус ольга викторовна
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