Лагошина (Романенко) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романенко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Лагошин Василий Евфимович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лагошин Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Лагошин Василий Евфимович
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
11.05.1901
Сын: Лагошин Максим Васильевич
Отец ребёнка: Лагошин Василий Евфимович
Рождение ребёнка
26.05.1904
Сын: Лагошин Никита Васильевич
Отец ребёнка: Лагошин Василий Евфимович
Рождение ребёнка
24.06.1907
Сын: Лагошин Варфоломей Васильевич
Отец ребёнка: Лагошин Василий Евфимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно