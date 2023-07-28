Лагошина (Романенко) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагошина (Романенко) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романенко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Лагошин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Лагошин Василий Евфимович

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лагошин Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Лагошин Василий Евфимович

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
11.05.1901

Сын: Лагошин Максим Васильевич

Отец ребёнка: Лагошин Василий Евфимович

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1904

Сын: Лагошин Никита Васильевич

Отец ребёнка: Лагошин Василий Евфимович

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1907

Сын: Лагошин Варфоломей Васильевич

Отец ребёнка: Лагошин Василий Евфимович

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагошин Василий Евфимович

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
Неизвестно
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