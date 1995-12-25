Хасанова Магифарвас Зариповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1931
Дата смерти25.12.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931
Отец: Зарипов Гарифулла
Рождение ребёнка
26.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хасанов Шарифьян
Рождение ребёнка
23.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хасанов Шарифьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хасанов Шарифьян
Смерть
25.12.1995