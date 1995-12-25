Хасанова Магифарвас Зариповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова Магифарвас Зариповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1931

Дата смерти

25.12.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1885 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931

Отец: Зарипов Гарифулла

Мать: Гарифуллина Магизиган Нугмановна

Рождение ребёнка
26.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Шарифьян

Рождение ребёнка
23.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Шарифьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасанов Шарифьян

Смерть
25.12.1995
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