(Демчан) Зиновия Иулиановна
Место рождения
Дата рождения14.12.1882 ст.
Дата смерти10.11.1888 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
14.12.1882 ст.
Отец: Демчан Иулиан Иосифович
Мать: Демчан Дария Гавриловна
Крещение
26.12.1882 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Иулиан Иосифов Демчан и законная жена его Дария Гаврилова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Артемий Павлов Шелис... Показать все
Смерть
10.11.1888 ст.
от скарлатины https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-F98L-K?cc=4426189&cat=827202