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(Демчан) Зиновия Иулиановна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

14.12.1882 ст.

Дата смерти

10.11.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1882 ст.

Отец: Демчан Иулиан Иосифович

Мать: Демчан Дария Гавриловна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
26.12.1882 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Иулиан Иосифов Демчан и законная жена его Дария Гаврилова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Артемий Павлов Шелис... Показать все
Смерть
10.11.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
от скарлатины https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-F98L-K?cc=4426189&cat=827202
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