Бурдов Леонид Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдов Леонид Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурдов Павел Григорьевич

Мать: Щербакова-Бурдова Александра Георгиевна

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