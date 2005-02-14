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(Мещерякова) Кристина Андреевна
(Мещерякова) Кристина Андреевна
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Место рождения
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
Дата рождения
14.02.2005
Пол
Женский
Отец
Мещеряков Андрей Валерьевич
1981 г.р.
Мать
Сидельникова (Пичуева) Юлия Викторовна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2005
Отец:
Мещеряков Андрей Валерьевич
Мать:
Сидельникова Юлия Викторовна
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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