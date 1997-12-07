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Фадеева Ксения Сергеевна
Фадеева Ксения Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.12.1997
Пол
Женский
Отец
Фадеев Сергей Михайлович
1970 г.р.
Мать
Фадеева (Пудова) Татьяна Вячеславовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1997
Отец:
Фадеев Сергей Михайлович
Мать:
Фадеева Татьяна Вячеславовна
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