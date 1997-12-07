Фадеева Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Ксения Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1997

Отец: Фадеев Сергей Михайлович

Мать: Фадеева Татьяна Вячеславовна

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