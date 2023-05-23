Старостина (Глебова) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаростина (Глебова) Лидия Федоровна

Старостина (Глебова) Лидия Федоровна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.04.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1937

Отец: Глебов Фёдор Степанович

Мать: Глебова Анастасия Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
20.06.1964

Сын: Старостин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Старостин Анатолий Алексеевич

Новобельковка, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Старостин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Старостин Анатолий Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close