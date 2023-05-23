Старостина (Глебова) Лидия Федоровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.04.1937
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1937
Россия
Рождение ребёнка
20.06.1964
Сын: Старостин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Старостин Анатолий Алексеевич
Новобельковка, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Старостин Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Старостин Анатолий Алексеевич