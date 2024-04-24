Акилина Иванова
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1839 ст.
Сын: Савва
Отец ребёнка: не указан
Ф.19/111/555/стр.367
Рождение ребёнка
?.06.1840 ст.
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Ф.19/111/557/стр.344
Рождение ребёнка
01.05.1841 ст.
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: не указан
Ф.19/111/559/стр.349
Рождение ребёнка
13.06.1841 ст.
Сын: Леонтий
Отец ребёнка: не указан
Ф.19/111/559/стр.297