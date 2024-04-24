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Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1839 г.р.
1840 г.р.
1841 г.р.
1841 г.р.
1844 г.р.

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ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1839 ст.

Сын: Савва

Отец ребёнка: не указан

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Ф.19/111/555/стр.367
Рождение ребёнка
?.06.1840 ст.

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Ф.19/111/557/стр.344
Рождение ребёнка
01.05.1841 ст.

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: не указан

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Ф.19/111/559/стр.349
Рождение ребёнка
13.06.1841 ст.

Сын: Леонтий

Отец ребёнка: не указан

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Ф.19/111/559/стр.297
Рождение ребёнка
24.12.1844 ст.

Сын: Стефан

Отец ребёнка: не указан

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Ф.19/111/565/стр.411

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