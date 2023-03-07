Обухов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Обухов Федор Павлович
Рождение ребёнка
25.10.1864 ст.
Мать ребёнка: Обухова Федора Григорьева
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Обухова Аграпена Ивановна
Мать ребёнка: Обухова Федора Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858