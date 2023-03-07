Обухов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Обухов Федор Павлович

Мать: Обухова Маремьяна Васильева

Рождение ребёнка
25.10.1864 ст.

Сын: Обухов Аверкий Иванович

Мать ребёнка: Обухова Федора Григорьева

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Обухова Аграпена Ивановна

Мать ребёнка: Обухова Федора Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Федора Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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